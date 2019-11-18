Инвестиции в село и рабочие места: что даст Украине открытый рынок земли

После бурного принятия законопроекта О свободном рынке земли все ожидают, что же будет ко второму чтению. Специалисты призывают политиков снизить градус напряжения и популизма и говорить о конкретных нормах, которые защитят украинского крестьянина и фермера. И, наконец, сделают четкими и прозрачными правила игры на аграрном рынке.

Прежде всего, нужно понять, на чьей стороне будет закон – мелких и средних хозяйств или крупных агрохолдингов с сотнями тысяч гектаров. Аналитик Николай Давыдюк резко критикует популистов за то, что отстояли запрет иностранцам покупать украинские черноземы. Мол, иначе полноценного рынка и миллиардных инвестиций не будет.

Поэтому надо не запрещать иностранцам, а четко прописать все предохранители в законе. Тогда село получит инвестиции, люди – рабочие места, земля – ​​хозяина, который будет платить честную зарплату. Зато противников такого радикального решения больше. Они подчеркивают: у украинцев не хватит денег, чтобы купить землю, и вся она окажется в руках иностранцев и нескольких украинских богачей. Причем, никаких обязательств перед паевиками они не будут.

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Земельная реформа и открытие рынка земли Украины нужно, – считают в Украинской ассоциации аграрного экспорта. Однако, к уже принятому в первом чтении законопроекту здесь немало критических замечаний. Главное – открытие рынка должно быть постепенным, с обязательной защитой отечественных аграриев. Чтобы украинские фермеры имели доступные кредиты, могли также закладывать собственные наделы для дальнейшего развития собственного дела.

Главный миф о том, как украинскую землю по дешевке скупят иностранцы, безосновательный, – убеждают в Офисе президента Украины. Сейчас рабочая группа работает также и над вопросом концентрации в одних руках, потому что норма – 200 тыс. га у одного владельца – уже наделала много шума. В законопроекте ко второму чтению обязательно выпишут норму, по которой покупать землю могут только украинцы и компании, основанные исключительно украинцами. А еще государство закладывает миллиард гривен для поддержки мелких фермеров.

Пока не будет полностью заполнен земельный кадастр и не заработает доступное кредитование для мелких и средних аграриев – продажи земли не будет, – уверяет уполномоченный президента. Сейчас же рабочая группа работает и над так называемыми предохранителями, чтобы землю покупали исключительно украинцы, и именно для ведения сельского хозяйства, а не для перепродаж иностранцам, или спекуляций на рынке. Главное: чтобы политики не остановили реформу, которой Украина ждет почти 30 лет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Рада голосовала за открытие рынка земли.

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