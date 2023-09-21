Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Інцидент трапився в приміщенні військкомату. За словами постраждалого, який записав відео, до побиття його силоміць утримували в приміщенні ТЦК шість діб. Як зʼясувалося згодом, на кадрах – 43-річний харківʼянин Вадим Спокойний.

– Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію. Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленню волі, катуванні та перевищенні військовою особою повноважень, – зазначила речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.

В обласному територіальному центрі комплектування телефоном повідомили, що відео вирване з контексту, але військовослужбовців ТЦК звільнили від виконання обовʼязків на час розслідування.

– Усі подальші дії, які будуть відбуватися, будуть розібрані, поки що це все слова і здогадки. Ми почекаємо на правову оцінку, – повідомила керівниця пресслужби Львівського обласного ТЦК Марія Левко.

Вадим Спокойний разом із батьком рік тому переїхав до Львова. У рідному місті від початку повномасштабної війни син активно волонтерив і продовжив цю справу вже у Львові, переконує батько. Про побиття сина дізнався випадково.

– Його викрали, виходить. А я був у військкоматі, дивлюсь – щось схоже, ніби син. Питаю: “Спокойний Вадим Вадимович? – Так, він”. А оце останній раз його повалили, телефон забрали і сказали батька не пускати туди. Це взагалі беззаконня якесь, – обурюється батько потерпілого Вадим Спокойний.

Інформацію про те, що Вадим Спокойний намагався втекти за кордон, батько підтвердити не взявся. Але зізнався, що Вадима вже не вперше ловили працівники військкомату. А от слідчим ДБР стало відомо, що чоловік намагався незаконно перетнути українсько-польський кордон, де його й затримали та склали відповідний протокол. Та це не виправдовує жорстокості, тож у відомстві вже готують підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень. Вони передбачають покарання від 5 до 10 років тюрми.

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