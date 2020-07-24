У 2020 році IT-компанії отримають квоти на працевлаштування іноземних фахівців. Залучені в межах квоти працівники отримають посвідку на постійне проживання, що значно спрощує життя таких іноземних працівників в Україні.
Що отримує працівник
- 10 років вільного проживання та роботи в Україні;
- можливість реєстрації фізичної особи-підприємця з метою провадження власного бізнесу;
- не потрібно отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
- особа може необмежену кількість разів виїжджати за межі України та повертатись до України без необхідності оформлювати візу;
- не потрібно прив’язуватися до конкретного місця чи посади;
- пріоритетне право на отримання громадянства України;
- можливість іммігрувати до України разом зі своєю родиною.
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Що потрібно зробити?
- оформити документи за допомогою ДМС;
- подати пакет документів у ДМС за місцем фактичного проживання або у консульство, якщо ви закордоном;
- ДМС перевіряє документи іноземця;
- звернутися до відповідного територіального підрозділу ДМС із заявою про отримання посвідки на постійне проживання;
- через 15 днів забрати свою посвідку;
- після отримання посвідки на постійне проживання потрібно у 30-ти денний термін зареєструвати місце свого проживання.
Кабмін визнав цифровий паспорт у додатку Дія
Кабінет міністрів України схвалив постанову про електронні паспорти в додатку Дія 15 квітня.
Відтепер електронні паспорти можна використовувати як посвідчення особи, якщо зупинить поліція, а також на пошті, під час отримання посилок, листів і під час покупки алкоголю або тютюну для підтвердження повноліття.
У Мінцифри розробляють можливості використання додатку Дія під час поїздок залізничним або повітряним транспортом, а також для медичного обслуговування та банківських операцій.