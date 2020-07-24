У 2020 році IT-компанії отримають квоти на працевлаштування іноземних фахівців. Залучені в межах квоти працівники отримають посвідку на постійне проживання, що значно спрощує життя таких іноземних працівників в Україні.

Що отримує працівник

10 років вільного проживання та роботи в Україні;

можливість реєстрації фізичної особи-підприємця з метою провадження власного бізнесу;

не потрібно отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

особа може необмежену кількість разів виїжджати за межі України та повертатись до України без необхідності оформлювати візу;

не потрібно прив’язуватися до конкретного місця чи посади;

пріоритетне право на отримання громадянства України;

можливість іммігрувати до України разом зі своєю родиною.

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Що потрібно зробити?

оформити документи за допомогою ДМС; подати пакет документів у ДМС за місцем фактичного проживання або у консульство, якщо ви закордоном; ДМС перевіряє документи іноземця; звернутися до відповідного територіального підрозділу ДМС із заявою про отримання посвідки на постійне проживання; через 15 днів забрати свою посвідку; після отримання посвідки на постійне проживання потрібно у 30-ти денний термін зареєструвати місце свого проживання.

Кабмін визнав цифровий паспорт у додатку Дія

Кабінет міністрів України схвалив постанову про електронні паспорти в додатку Дія 15 квітня.

Відтепер електронні паспорти можна використовувати як посвідчення особи, якщо зупинить поліція, а також на пошті, під час отримання посилок, листів і під час покупки алкоголю або тютюну для підтвердження повноліття.

У Мінцифри розробляють можливості використання додатку Дія під час поїздок залізничним або повітряним транспортом, а також для медичного обслуговування та банківських операцій.