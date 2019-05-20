Каннський кінофестиваль 2019: вечірки і перші нагороди

На Лазуровому березі – у розпалі 72-ий Каннський кінофестиваль. Прем’єри, вечірки та перші нагородження. Участь у конкурсній програмі цьогоріч бере 21 фільм. Уперше за чверть століття – свою стрічку на конкурс привіз Тарантіно. Нового володаря Золотої пальмової гілки оголосять цієї суботи, 25 травня.

Тарантіно – вперше за останні 25 років, після знаменитого Кримінального чтива привіз на конкурс нову роботу – Якось у Голлівуді .

Напередодні в рамках конкурсної програми Каннського фестивалю публіці показали ще одну стрічку – Приховане життя режисера Теренса Маліка, який 8 років тому вже отримував Золоту пальмову гілку.

Читайте: Поцілунки зірок і кадри з фільмів. Найяскравіші афіші Каннського фестивалю

Його новий фільм – про Франца Єґер-штеттера, австрійського фермера, який відмовився складати присягу Гітлеру під час Другої світової війни, за що його стратили.

У Каннах уже вручають перші нагороди. Напередодні статуетку здобув актор-легенда Ален Делон – за внесок у кінематограф.

Рішення нагородити цього року Делона організатори ухвалили ще в квітні. Воно викликало обурення, зокрема громадських активістів. Останніми роками Ален Делон викликав чимало критики. Зокрема тому, що підтримує праву партію Національного фронту подруги Путіна Марін Ле Пен та виступає проти всиновлення дітей одностатевими парами.

Втім, керівництво Каннського фестивалю рішення не змінило, з огляду на справді вражаючий внесок Делона в історію світового кіно.

До слова, Каннський кінофестиваль 2019: як проходило відкриття.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.