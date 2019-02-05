Карпати продовжують нищити: 4 схеми незаконного вивезення деревини

Туристичні Карпати – це те, що видно з доріг та підйомників гірськолижних комплексів. Все що поза межами видимості – продовжують вирубувати.

Схем незаконного вивозу деревини кілька: видаються дозволи на вирубку хворих дерев, а ріжуть здорові; об’єми деревини не завжди співпадають із прописаними в лісорубних квитках, а перевіряти їх нікому; ліс досі не чіпують або ж бірки використовують по кілька разів; зрубану деревину не обліковують і переробляють на місці.

Але безкарність закінчується. 4 мільйони гривень за незаконну вирубку заплатить Надвірнянський агролісгосп та понад 1 мільйон Делятинське лісове господарства.

Охоронці лісів стверджують, що із легенями Карпат все добре. Вони активно ростуть і відсоток вирубки відповідає вимогам збереження насаджень.

Дивіться: Тонни кормів для оленів і зубрів: як лісівники допомагають зимувати звірям

Горяни ж застерігають, ліси на межі винищення, бо лісосіки не відновлюють, лісовози нищать дороги, а податки мізерні. Поки про це говорять – вирубки тривають, екологи накладають штрафи, але від цього всі ще більше бідніють.

Раніше Факти ICTV писали, як у Запоріжжі ловлять порушників правил зимової риболовлі.

Опубліковано Лютий, 05 в 17:26



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.