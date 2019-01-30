Штраф 200 грн: у Запоріжжі ловлять порушників правил зимової риболовлі

Потепління в Україні – означає небезпеку на водоймах. Особливо для шанувальників зимової риболовлі. Крига за таких погодних умов швидко почне танути – тож рятувальники закликають не виходити на лід.

Ще нагадують, зараз на усіх водоймах країни діє заборона на вилов риби. На порушників чекає штраф, і навіть кримінальна відповідальність.

Штраф за риболовлю – доволі умовний, максимум 200 гривень. Більше доведеться заплатити за сам улов. Вартість кожного виду риби прописана в законі.

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Суворіша відповідальність – кримінальна – загрожує, якщо у рибалок знайдуть заборонені знаряддя. Серед кілометрів сіток і кілограмів спеціальних гачків для браконьєрського лову, фахівці рибоохоронного патруля показують найбільш варварські – електровудки.

Раніше Факти ICTV писали, що потрібно знати про зимову риболовлю.

Опубліковано Cічень, 30 в 10:56



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