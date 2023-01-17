Кількість ракет вимірюється тисячами: що відомо про ЗРК С-400, яким РФ атакувала Київ 14 січня

У суботу, 14 січня, російські війська атакували Київ із зенітно-ракетного комплексу С-400, яким так пишаються у Кремлі.

Як стверджує директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, це не перший удар окупантів з С-400 по столиці.

– Бойова частина цих ракет має масу 180 кілограмів, але в неї входять ще й попередньо сформовані уламки. Побачивши ці уламки, можна стверджувати, що і 31 грудня по деяким об’єктам були використані саме ракети до комплексів С-400, – сказав він.

С-400 – це сучасніша модифікація радянської С-300. Обидві призначені для протиповітряної оборони – збивати літаки, ракети та безпілотники.

Але росіяни цинічно б’ють із ЗРК по українських містах, які найближче до фронту – Харкову, Запоріжжю, Миколаєву, Херсону. А тепер поцілили й по Києву. Удари з них неточні, а руйнування значні.

– Основна мета – щоб ракета кудись влучила. Ефективність влучання С-300, С-400 доведена тільки на відстані 30 кілометрів. Якщо більше – вони не влучають. Це терористи, це методи терористичного ведення війни, – сказав Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.

Ракети від С-300 вражають цілі на відстані 100 кілометрів. Від сучаснішого С-400 – на 250 кілометрів.

З півночі окупанти можуть запускати їх як з території Білорусі, так і Росії. У зоні ураження може опинитися не лише столиця.

– Усі міста, які ворог міг обстрілювати крилатими ракетами, такі як Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, тепер вони можуть перебувати під ударами і комплексів С-400. Кількість нових ракет до комплексів С-400 вимірюється тисячами, тому що це витратний матеріал, і впродовж останніх 5-7 років Росія формувала запаси, – розповів Сергій Згурець.

Вчасно виявити запуск і відповідно оголосити повітряну тривогу практично неможливо, кажуть у наших Повітряних силах. Так само і збити їх ми не можемо, адже наша ППО – це ті ж радянські С-300.

– Ці ракети летять по балістичній траєкторії, піднімаються високо вверх і опускаються вниз, на це йде близько двох хвилин. Потрібні протиракетні засоби, такі як нам обіцяють дати партнери найближчим часом. Це дві батареї Patriot, комплекси SAMP-T, про які заявила Італія, – пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Поки ми чекаємо на сучасні системи ПРО від партнерів, єдиний можливий варіант – це знищувати російські ЗРК на позиціях, звідки вони завдають ударів. Збройні сили вже мають такий досвід – від 24 лютого знищили 220 ворожих установок.

Але вони мобільні, росіяни їх постійно переміщують. Раніше ми знищували С-300 на окупованих територіях. Удар по Білорусі Росія може використати як привід нарешті втягнути її у війну.

– Вони переслідують три завдання – завдати нам руйнувань, психологічний тиск, терор і спроба спровокувати нас на насенення ударів у відповідь, щоб у Лукашенка розв’язалися руки, що треба воювати, бо Україна напала, – зазначив Мусієнко.

Нині надія на те, що Україна якомога швидше отримає іноземні комплекси протиракетної оборони.

На думку військових експертів, для прикриття столиці потрібно від двох батарей Patriot, для захисту півночі країни – від 10 батарей.

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