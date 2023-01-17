Количество ракет измеряется тысячами: что известно о ЗРК С-400, которым РФ атаковала Киев 14 января

В субботу, 14 января, российские войска атаковали Киев из зенитно-ракетного комплекса С-400, которым так гордятся в Кремле.

Как утверждает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, это не первый удар оккупантов из С-400 по столице.

– Боевая часть этих ракет имеет массу 180 килограммов, но в нее входят еще и предварительно сформированные обломки. Увидев эти обломки, можно утверждать, что и 31 декабря по некоторым объектам были использованы именно ракеты к комплексам С-400, — сказал он.

С-400 – это более современная модификация советской С-300. Обе предназначены для противовоздушной обороны – сбивать самолеты, ракеты и беспилотники.

Но россияне цинично бьют из ЗРК по украинским городам, которые ближе к фронту – Харькову, Запорожью, Николаеву, Херсону. А теперь попали и по Киеву. Удары из них неточные, а разрушения значительные.

— Основная цель – чтобы ракета куда-то попала. Эффективность попадания С-300, С-400 доказана только на расстоянии 30 км. Если больше – они не попадают. Это террористы, это методы террористического ведения войны, – сказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

Ракеты от С-300 поражают цели на расстоянии 100 километров. От более современного С-400 – на 250 километров.

С севера оккупанты могут запускать их как с территории Беларуси, так и России. В зоне поражения может оказаться не только столица.

– Все города, которые враг мог обстреливать крылатыми ракетами, такие как Львов, Луцк, Ивано-Франковск, теперь они могут находиться под ударами и комплексов С-400. Количество новых ракет к комплексам С-400 измеряется тысячами, потому что это расходный материал, и на протяжении последних 5-7 лет Россия формировала запасы, — рассказал Сергей Згурец.

Вовремя выявить запуск и соответственно объявить воздушную тревогу практически невозможно, говорят в наших Воздушных силах. Так же и сбить их мы не можем, ведь наша ПВО – это те же советские С-300.

– Эти ракеты летят по баллистической траектории, поднимаются высоко вверх и опускаются вниз, на это уходит около двух минут. Нужны противоракетные средства, такие, как нам обещают дать партнеры в ближайшее время. Это две батареи Patriot, комплексы SAMP-T, о которых заявила Италия, – пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Пока мы ждем современные системы ПРО от партнеров, единственный возможный вариант – это уничтожать российские ЗРК на позициях, откуда они наносят удары. Вооруженные силы уже имеют такой опыт – с 24 февраля уничтожили 220 вражеских установок.

Но они мобильны, россияне их постоянно перемещают. Раньше мы уничтожали С-300 на оккупированных территориях. Удар по Беларуси Россия может использовать в качестве повода наконец-то втянуть ее в войну.

— Они преследуют три задачи — нанести нам разрушения, психологическое давление, террор и попытка спровоцировать нас на нанесение ответных ударов, чтобы в Лукашенка развязались руки, что нужно воевать, потому что Украина напала, — отметил Мусиенко.

Теперь надежда на то, что Украина как можно быстрее получит иностранные комплексы противоракетной обороны.

По мнению военных экспертов, для прикрытия столицы нужно от двух батарей Patriot, для защиты севера страны – от 10 батарей.

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