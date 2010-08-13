Клімкін пояснив, навіщо насправді Трампу зустріч із Путіним на Алясці

Сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Також відбулася бесіда президента України з європейськими лідерами та Дональдом Трампом.

Ключова тема – обговорення зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів Фактам ICTV про своє бачення перебігу і результатів зустрічі на Алясці та про зміну позиції Трампа відносно Путіна.

Трамп розуміє позицію України

За словами Клімкіна, на таких зустрічах важлива символіка. Аляску колись вдало (для Путіна, можливо, ні) продали Сполученим Штатам. Чому він сам погодився на зустріч там – по-своєму кепська історія.

Попри це, на думку дипломата, список питань в порядку денному більш-менш зрозумілий. Він починається з балансу стратегічних озброєнь, в тому числі в космосі, іде через критичні мінерали і енергоресурси і прямує до Арктики.

– Якщо би Трамп зустрівся з Путіним, скажімо так, чотири місяці тому, це був би великий подарунок для Путіна і, як на мене, навіть його перемога. Сьогодні Трамп вважає, що він в достатньо сильній позиції, щоб починати говорити. Він розуміє нашу позицію, – зазначив Клімкін.

На його думку, розмова Зеленського з європейськими лідерами, це не про розуміння позиції, а про коло узгодження – що може бути, чого не може бути за будь-яких умов, про що можна починати домовлятися, що краще відкласти, про що домовляємося домовлятися і про що домовляємося не домовлятися.

– От приблизно така логіка навколо Аляски станом на сьогодні, – додав дипломат.

Перемир’я чи торгівля територіями

– Насправді є фундаментальний принцип. Нічого не домовлено, поки все не домовлено. Це мантра не тільки дипломатична, а насправді будь-якої політики, – додав екс-міністр.

Тому в процесі переговорів можуть обговорюватись компроміси, в тому числі непрості і болючі компроміси. Але вони мають стати складовою сталого миру. Але ні в якому разі не маніпуляції навколо припинення вогню тощо.

– Ми з вами дуже емоційно зациклені на питанні, яке обговорюється, яке називаються обмін територіями, оскільки для нас земля це щось святе. Так, як свобода. Але нам потрібно зрозуміти, а якою буде майбутня Україна. І Путін 100% не готовий на існування нас, навіть як буферу. Тому будь-які територіальні рухи не наближують нас ані до миру, ані до припинення вогню. Було б дуже непогано, щоб хтось під час, в тому числі, сьогоднішньої розмови, як кажуть, на пальцях пояснив це Трампу, – наголосив Клімкін.

Про це 100% говоритиме і Володимир Зеленський, і європейські лідери, які розуміють Путіна. На думку Клімкіна, Трамп сьогодні теж не такий, як під час інавгурації.

– Він бачить Путіна іншими очами, і коли його водять за нас чи тягнуть за хвіст, думаю, що Трамп цього не забуває, – додав він.

До кого з лідерів Європи може прислухатися Трамп

Клімкін зазначив, що з європейських лідерів Трам міг би прислухатися до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єрки Італії Джорджії Мелоні.

– Президент Фінляндії Стубб – людина, яка дуже добре відчуває Росію, в тому числі з точки зору історичної перспективи. І звичайно, не будемо забувати про Стармера, британського прем’єра, і Макрона, французького президента. Але останнім часом Трамп, насправді, прислуховується до перших трьох, – розповів дипломат.

Він наголосив, що зараз важливо перебити всі пасажі Віктора Орбана, з яким Трамп теж говорить. Сьогодні гарний шанс для не емоційної, а реальної розмови, яка б підготувала Трампа.

– Я сподіваюся, він не образиться на мої слова. А саме підготувати Трампа не тільки у деталях позиції, але в сенсі розуміння путінських намірів і намірів сьогоднішньої Росії, – зауважив він.

Якими можуть бути результати зустрічі

На думку Клімкіна, головним результатом зустрічі було б, якби Трамп надалі тримав Путіна у процесі серйозних переговорів, щоб Путін не намагався тягнути час.

– Чи буде там підписано якесь комюніке, мені станом на сьогодні складно сказати. Готуються різні варіанти, але ці варіанти, звісно, для обговорення, – додав він.

За його словами, підготовка до зустрічі ведеться весь цей час, оскільки американські команди розмовляють з представниками України, розмовляють з росіянами, розмовляють багато з ким іншим.

Тому зараз вони, на думку екс-міністра, набагато краще розуміють ситуацію. Однак “у когось у Вашингтоні все ще залишається оця фіксація на територіях”.

– Вони чомусь думають, що якщо розрулити якісь територіальні питання, це може дозволити Путіну зберегти обличчя і піти на домовленість. А цілі його абсолютно інші. Цілі його в знищенні України як такої, оскільки це фундаментально заперечує всю ідеологію і міфологію сьогоднішнього режиму, – застерігає дипломат.

Проте, на його думку, щонайменше частина американської адміністрації стала краще це розуміти.

Чи водить Путін за ніс Трампа

– З одного боку, нам з вами б хотілося, щоб Трамп взяв дубину і Путіна якось там побив би. Але Трамп почав якісь рухи, грохнув індусів за купівлю дешевої російської нафти 50%. Крута історія, – зазначив Клімкін.

Він додав, що потім президент США сказав про купівлю для України американської зброї за європейські кошти. На його думку, це “створило не найкращий настрій в сьогоднішньому Кремлі, особливо на фоні просідання в економіці”. Також дуже багато буде залежати від розмов з китайцями.

– Наскільки китайці готові відпустити цю історію і наскільки для них важливий це геополітичне торнадо. Тому Трамп точно відчувається напередодні зустрічі з Путіним сильнішим, ніж, скажімо, 4-5 місяців тому. І для цього він зробив декілька речей, як конкретних – санкції стосовно індусів, так і заяв, – зауважив він.

