Концерн Антонов продав Ан-178 для Перу: умови та вигода для України

Державний концерн Антонов уперше за 4 роки продав літак. Держпідприємство СпецТехноЕкспорт погодило контракт на поставку вантажника Ан-178 Національній поліції Перу.

Антонов запропонував ліпші умови – окрім ціни, це й розширена гарантія, коротші терміни поставки і навіть навчання персоналу. Подробиці угоди не повідомляють, але у відомстві переконані, що вона відкриє для нас латиноамериканський ринок. Ан-178 – наша найновіша розробка вантажного літака. Може підійматися на 12 кілометрів і перевозити 18 тонн вантажу. До того ж, невибагливий до аеродромів – може сідати навіть на ґрунтові смуги.

Факти ICTV раніше писали про те, як модернізують і збирають літаки на заводі Антонова.

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