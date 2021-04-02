Київ вводить безкоштовне паркування на час карантину і розширює пільги для бізнесу

У Києві планують розширити пільги для малого та середнього бізнесу. Проект відповідного рішення на розгляд Київради на найближчу сесію винесе мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, Віталій Кличко пропонує зменшити розмір пайової участі з нинішніх 50% до 1 грн, яку власники закладів громадського харчування сплачують, щоб утримувати об’єкти благоустрою. Це стосується майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів та сезонних і літніх майданчиків.

Ще одна пропозиція полягає у тому, щоб збільшити фінансово-кредитну підтримку для малого та середнього бізнесу. Тобто, щоб виплачувати компенсацію відсотків не тільки за кредитами, а й за кредитними лініями. Також мер пропонує розширити перелік тих, хто має право на таку компенсацію, і збільшити кількість банків-партнерів цієї програми.

Крім того, Віталій Кличко пропонує зменшити плату за розміщення реклами на комунальному транспорті до 50%.

Ще одне нововведення стосується автомобілістів. Адже з 5 квітня до завершення дії жорсткого карантину власників авто звільнили від оплати за паркування на майданчиках Київтранспарксервісу.

Також міська влада Києва чекає, коли Кабмін затвердить порядок виплат допомоги ФОПам на карантині. Ймовірно, після цього вони зможуть отримати допомогу не лише від держави, а й від місцевої влади.

Виплати ФОПам

30 березня Верховна Рада ухвалила закон про виплату 8 тис. грн ФОПам під час карантину. Також на допомогу можуть розраховувати застрахованим найманим працівникам.

Однак закон також передбчає, що крім виплат від держави, органи місцевого самоврядування зі свого боку також можуть виплатити компенсацію з місцевих бюджетів.