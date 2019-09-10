PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Звільненому кримськотатарському активісту Бекірову зробили операцію

Кримськотатарському активісту Едему Бекірову, який повернувся в Україну після ув’язнення в окупованому Криму, зробили операцію на серці.

Звільненому кримськотатарському активісту Бекірову зробили операцію

Едему Бекірову зробили операцію на серці. Зараз він перебуває в реанімації.

– Вчора батька перевели до кардіологічного відділення Феофанії. Сьогодні йому зробили операцію, яка тривала п’ять годин. Зараз він перебуває в реанімації. Молимось, щоб все пройшло добре, — написала його донька Елеонора Бекірова.

За її словами, дев’ять місяців у СІЗО сильно позначились на його здоров’ї — як фізичному, так і психічному.

ЧитайтеЦе був перший крок. У Зеленського оцінили можливість проведення ще одного обміну полоненими

– З ним працюватиме психолог, який, я сподіваюся, допоможе йому морально відновитися, — зазначила дочка активіста.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Зеленський і Путін домовлялися про обмін.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Об’єднали серця українців. Кримсько-татарські активісти влаштували фестиваль у Києві
Об’єднали серця українців. Кримсько-татарські активісти влаштували фестиваль у Києві
Зеленський підтримує створення кримськотатарської автономії – Джемілєв
Зеленський підтримує створення кримськотатарської автономії – Джемілєв
У Москві відпустили півсотні кримських татар, затриманих за акцію проти репресій
У Москві відпустили півсотні кримських татар, затриманих за акцію проти репресій
Вбили та закопали: в окупованому Криму знайшли мертвим кримського татарина
Вбили та закопали: в окупованому Криму знайшли мертвим кримського татарина
У Москві затримали півсотні кримських татар (СПИСОК)
У Москві затримали півсотні кримських татар (СПИСОК)
У Москві затримали учасників акції проти переслідування кримських татар
У Москві затримали учасників акції проти переслідування кримських татар
Окупаційний “суд” у Криму заарештував вісім кримських татар
Окупаційний “суд” у Криму заарештував вісім кримських татар
Обшуки в Криму: російські силовики затримали кримських татар
Обшуки в Криму: російські силовики затримали кримських татар
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка