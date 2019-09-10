Кримськотатарському активісту Едему Бекірову, який повернувся в Україну після ув’язнення в окупованому Криму, зробили операцію на серці.

Едему Бекірову зробили операцію на серці. Зараз він перебуває в реанімації.

– Вчора батька перевели до кардіологічного відділення Феофанії. Сьогодні йому зробили операцію, яка тривала п’ять годин. Зараз він перебуває в реанімації. Молимось, щоб все пройшло добре, — написала його донька Елеонора Бекірова.

За її словами, дев’ять місяців у СІЗО сильно позначились на його здоров’ї — як фізичному, так і психічному.

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– З ним працюватиме психолог, який, я сподіваюся, допоможе йому морально відновитися, — зазначила дочка активіста.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Зеленський і Путін домовлялися про обмін.