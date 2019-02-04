Крісло під Макроном і досі хитається: 12-й тиждень протестів у Франції

У Франції протести тривають уже 12-й тиждень. І хоча пристрасті трішки стихли, але крісло під Макроном і досі хитається.

Аби вгамувати народне незадоволення, президент Макрон ініціював загально національні дебати. Жителі кожного міста та села йдуть до мера і висловлюють свої претензії. Все зафіксувавши, мери йдуть до президента.

Проблем у провінції більше, зарплата менше, інфраструктура гірша. Тому саме з таких містечок до Парижа щосуботи їдуть тисячі жовтих жилетів.

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Вже традиційно такі заворушення у світі не обходяться без втручання Росії. Саме популісти та противники демократії, яких підтримує Кремль – найбільша загроза для Європи, вважає французький філософ і письменник Бернар-Анрі Леві. Він та ще 30 європейських інтелектуалів, письменників, лауреатів Нобелівської премії опублікували маніфест Європейський дім у вогні.

Заклики жилетів щодо відставки президента – просто гучні слова, переконані експерти. Втім, що протестувальникам точно вдалося – це поставити під питання другий термін Макрона. А у травні на Європу очікують ще й вибори до Європарламенту, куди жовті жилети балотуватимуться як окрема партія.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому французькі протести не схожі на українські.

Опубліковано Лютий, 04 в 19:57



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