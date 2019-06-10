На кордоні України з Молдовою посилили контррозвідувальний режим щодо радикально налаштованих громадян РФ.

В СБУ заявили, що контррозвідувальний режим на українсько-молдовському кордоні посилений і спрямований проти радикально налаштованих росіян.

Таким чином хочуть не допустити загострення ситуації у Кишиневі через іноземне втручання у вибори.

– З метою недопущення загострення ситуації у Кишиневі, пов’язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, наразі посилено контррозвідувальний режим на в’їзді в Молдову через територію України, – йдеться у повідомленні.

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На кордоні України з Молдовою посилили контррозвідувальний режим

До слова, Україна готова надати Молдові необхідну допомогу для того, щоб не допустити втручання Росії у внутрішні справи держави.