PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Україна посилила контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою

На кордоні України з Молдовою посилили контррозвідувальний режим щодо радикально налаштованих громадян РФ.

Україна посилила контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою

В СБУ заявили, що контррозвідувальний режим на українсько-молдовському кордоні посилений і спрямований проти радикально налаштованих росіян.

Таким чином хочуть не допустити загострення ситуації у Кишиневі через іноземне втручання у вибори.

– З метою недопущення загострення ситуації у Кишиневі, пов’язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, наразі посилено контррозвідувальний режим на в’їзді в Молдову через територію України, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Зеленський звільнив главу Держприкордонслужби Цигикала

На кордоні України з Молдовою посилили контррозвідувальний режим

До слова, Україна готова надати Молдові необхідну допомогу для того, щоб не допустити втручання Росії у внутрішні справи держави.

Джерело: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Криза у Молдові: Україна застерігає від російського сценарію федералізації
В Україну з Грузії повернуть 10 дітей заарештованої українки
Лікування і профілактика ВІЛ: Україна переходить на нові стандарти
Отримував секретні матеріали про роботу СБУ: у Маріуполі затримали агента ФСБ
На кіберзахист і командування – НАТО виділить Україні €40 млн
У Чехії збільшили квоту для працівників з України
Зеленський вимагає від Баканова звіту за два тижні роботи
СБУ має зупинити тиск на бізнес – Баканов
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка