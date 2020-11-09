У Київській області біля власного будинку викрали бізнесмена. Чоловік підійшов до своєї машини та відкрив багажник, коли до нього підійшли двоє нападників та збили з ніг. Викрадачі заштовхали бізнесмена у мікроавтобус та поїхали геть.

Про зникнення 27-річного підприємця поліцію повідомила його дружина.

Кілька днів до викрадення, бізнесмена тероризували іноземці. Вони вимагали повернути вигаданий борг у $2 млн.

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Бізнесмена бандити вивезли в ліс, прив’язали до дерева та катували. Викрадачі вибили з підприємця необхідні дані та зняли з його рахунків $20 тис.

Після цього бандити розслабилися і втратили пильність. Адже викрадений бізнесмен примудрився втекти від своїх кривдників. Небайдужі люди допомогли чоловікові повернутися додому

Бізнесмен ретельно описав копам своїх кривдників, їх було шестеро. Двоє – українці, всі інші – громадяни Казахстану. Згодом правоохоронцям вдалося затримати двох нападників. Проте чотирьох іноземців досі шукають.

Викрадення людини у Миколаєві

Наприкінці липня у Миколаєві поліція попередила викрадення іноземного бізнесмена, який перебував в Україні з робочим відрядженням.

Члени злочинного угруповання зав’язали бізнесмену руки та очі та планували вивезти його за місто: один із них представився працівником Інтерполу.

З’ясувалося, що усі затримані є наближеними до “кримінальних елементів” міста, а один із чоловіків перебуває у розшуку київськими поліцейськими за вимагання та викрадення транспортного засобу.