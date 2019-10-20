Кур’єр, 7 почуттів та Вовкулака. У Києві стартував фестиваль днів польського кіно

У Києві стартував фестиваль днів польського кіно. Розпочали з показу цьогоріч найкращого художнього фільму в Польщі Кур’єр. Загалом в Україні під час кінофестивалю покажуть 5 нових повнометражних стрічок. Переглянути їх можна в 5 українських містах.

Відкриває чотирнадцятий фестиваль днів польського кіно в Києві – стрічка Кур’єр. Це історична драма від популярного польського режисера Владислава Пасіковського. Події розгортаються на тлі Другої світової війни. Автори зауважили, такий сценарій не поступається навіть історіям про Джеймса Бонда.

Спеціально на відкриття фестивалю приїхав виконавець головної ролі – Філіп Тлокінський. Сподівається, що його роботу оцінить і український глядач.

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Кур’єр визнали найкращим художнім фільмом цього року на національному польському кінофестивалі. У Києві покажуть ще 4 нові повнометражні стрічки, які також здобули чимало нагород.

Психологічна комедія 7 почуттів із зірковим акторським складом, фільм Вовкулака про дітей, звільнених з концтабору, та психологічна драма Як пес з кішкою. На розсуд глядачам презентують і анімаційну драму Ще день життя, над якою працювали кіновиробники Польщі, Іспанії, Бельгії, Німеччини та Угорщини.

Усі фільми демонструють мовою оригіналу, але з українськими субтитрами. Згодом організатори фестивалю хочуть збільшити перелік стрічок. А ще наголошують, польські режисери зацікавлені в тому, щоб створювати якісне кіно спільно з українцям.

Переглянути новинки польського кіно можна не лише в Києві, але й в Одесі, Вінниці, Харкові та Луцьку. В українських містах покази стартують 24 жовтня.

До слова, на Венеційському кінофестивалі 2019 показали 3 стрічки, створені за участю України.

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