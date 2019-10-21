Діджей Martin Garrix став офіційним музикантом чемпіонату Європи з футболу 2020.

Нідерландський діджей та продюсер Martin Garrix напише офіційну пісню для турніру Євро-2020.

Про це 23-річний Гаррікс оголосив на фестивалі Amsterdam Dance Event у своєму рідному Амстердамі, який став одним з 12 міст Європи, що прийме фінальну частину турніру.

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Вперше композицію виконають у повному обсязі на церемонії відкриття Євро-2020 на стадіоні Олімпіко у Римі 12 червня 2020 року.

Окрім офіційної пісні, Гаррікс напише трек для виходу команд на поле і музичну заставку для всіх офіційних трансляцій.

— Коли тобі пропонують написати офіційну пісню Євро-2020, це величезна честь. Я буду радий поділитися нею зі світом. Наступного літа під час чемпіонату вболівальники будуть близькі до футболу як ніколи. Сподіваюся, моя пісня дозволить кожному в Європі відчути себе причетним до свята, – сказав Мартін.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Martin Garrix (@martingarrix) 20 Жов 2019 р. о 4:00 PDT

Martin Garrix тричі визнавався найкращим діджеєм світу за версією журналу DJ Magazine. Музикант активно виступає на світових музичних фестивалях, таких як Coachella, Lollapalooza, Sensation, Ultra Music Festival.

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