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Martin Garrix напише музику для Євро-2020

Діджей Martin Garrix став офіційним музикантом чемпіонату Європи з футболу 2020.

Martin Garrix

Нідерландський діджей та продюсер Martin Garrix напише офіційну пісню для турніру Євро-2020.

Про це 23-річний Гаррікс оголосив на фестивалі Amsterdam Dance Event у своєму рідному Амстердамі, який став одним з 12 міст Європи, що прийме фінальну частину турніру.

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Вперше композицію виконають у повному обсязі на церемонії відкриття Євро-2020 на стадіоні Олімпіко у Римі 12 червня 2020 року.

Окрім офіційної пісні, Гаррікс напише трек для виходу команд на поле і музичну заставку для всіх офіційних трансляцій.

— Коли тобі пропонують написати офіційну пісню Євро-2020, це величезна честь. Я буду радий поділитися нею зі світом. Наступного літа під час чемпіонату вболівальники будуть близькі до футболу як ніколи. Сподіваюся, моя пісня дозволить кожному в Європі відчути себе причетним до свята, – сказав Мартін.

 

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Допис, поширений Martin Garrix (@martingarrix)

Martin Garrix тричі визнавався найкращим діджеєм світу за версією журналу DJ Magazine. Музикант активно виступає на світових музичних фестивалях, таких як Coachella, Lollapalooza, Sensation, Ultra Music Festival.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали реакцію топових спортивних видань Європи після сенсаційної перемоги України над Португалією у Києві в рамках відбору до Євро-2020.

Фото: Dreamstime

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