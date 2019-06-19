Як військові ООС захищають Красногорівку: бойовики посилюють обстріли що два тижні

Руїни шахти неподалік Красногорівки як нагадування про бої, що точаться тут останні роки. Бетонні перекриття легко склалися під тягарем російських артилерійських снарядів, що продовжують регулярно падати на український Донбас.

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Назар прийшов до збройних сил лише кілька місяців тому і пригадує свої перші враження від передової, не приховує – було моторошно.

Та нині до служби вже звик, хлопець зізнається – втягнутися в армійську буденність допомогли старші побратими.

На кожній позиції є ті, хто на війну потрапив ще під час мобілізації та залишився у війську. Саме вони допомагають освоїтись новачкам.

Ігор один зі старожилів підрозділу. Він служив ще до війни, з початку бойових дій поїхав на фронт де перебуває й досі, нині головний на цій позиції.

Останнім часом почалися невеликі загострення зі сторони противника. Починають більше обстрілювати, стріляють із крупнокаліберної зброї, іноді працює їхнє СПГ.

Також б’ють з протитанкових гранатометів, стріляють ефективно і майже прицільно.

Солдат з позивним Гіві відзначає – ротація у бойовиків що два тижні, тож противник часто зі свіжими силами прощупує нашу оборону.

Нагадаємо, Штаб ООС спростував інформацію про вхід ЗСУ в Донецьк.

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