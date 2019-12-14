Манекени на дорогах: чи допоможе це покращити статистику ДТП

На українських дорогах з’являються дедалі більше манекенів, щоб змусити водія пригальмувати. Таким чином, влада бореться з перевищенням швидкості та намагається покращити статистику ДТП.

От тільки фахівці кажуть, це палка з двома кінцями. Одні кажуть: пластмасові хлопчики на зебрах у містах сумну статистику аварійності не змінять. Бо якщо водій місцевий, то до цих манекенів швидко звикає. І через деякий час на них просто не реагує. Така людська психологія.

Натомість, дієвими такі фігури можуть бути на великих магістралях. Де постійний потік машин, і швидкість дозволена понад 80 кілометрів.

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Експерти наголошують, боротися зі швидкістю на дорогах треба комплексно. Нарешті встановити відео та фотофіксацію, посилити контроль і збільшити штрафи за перевищення швидкості.

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