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Факти / Відео / Україна

Часті ДТП з пішоходами: чому переходи на дорогах не відповідають нормам

Систему облаштування пішохідних переходів потрібно кардинально міняти, на сьогодні лише одиниці небезпечних та нерегульованих перехресть відповідають сучасним вимогам. А саме там сталось понад тисячу з усіх дорожніх пригод в Україні, і це статистика від початку року. Часто переходи не освітлені, логістично складні, не має острівців безпеки.

Година пік, щільний потік машин, нерегульований пішохідний перехід – і дорожня пригода. Дівчину збиває авто на очах десятків людей.

Пригоду зафіксували камери ситуативного центру.  Вони стежать за найнебезпечнішими переходами Вінниці та складними магістралями.

Саме цю ДТП поліція не фіксувала – водій і постраждала домовилися. Але те, що перехід не відповідає нормам,  патрульні добре знають. Та пояснюють – більшість розміток, світлофорів і переходів узгоджували ще за нормативами 1992 року. Тепер будівельні вимоги безпеки на дорогах  зовсім інші.

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Саме поліція має відстежувати потенційно небезпечні ділянки. І тоді за їхніми рекомендаціями місто повинно осучаснювати переходи.

Стеценка-Київська, вулиця Шимка, вулиця Зодчих – тут скрізь нерегульовані переходи. Вони занадто довгі. Так, найнебезпечніший і найпроблемніший на площі Героїв Майдану – майже 40 метрів, та сім смуг руху. Віктор Перлов,  за два роки домігся переобладнання 25-ти складних перехресть та переходів.

У більшості міст нерегульовані переходи – норма.  Усе через небажання встановлювати острівці безпеки. Фахівець з дорожнього руху Віктор Перлов каже – Вінниця в найближчі роки має повністю змінити всі переходи за сучасними нормами. Та це не убезпечить від ДТП, якщо сам пішохід та водій не будуть поважати одне одного на дорозі.

Факти ICTV раніше писали про те, що Києві Lexus протаранив таксі і збив двох пішоходів – загинула жінка.

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