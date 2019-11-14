Часті ДТП з пішоходами: чому переходи на дорогах не відповідають нормам

Систему облаштування пішохідних переходів потрібно кардинально міняти, на сьогодні лише одиниці небезпечних та нерегульованих перехресть відповідають сучасним вимогам. А саме там сталось понад тисячу з усіх дорожніх пригод в Україні, і це статистика від початку року. Часто переходи не освітлені, логістично складні, не має острівців безпеки.

Година пік, щільний потік машин, нерегульований пішохідний перехід – і дорожня пригода. Дівчину збиває авто на очах десятків людей.

Пригоду зафіксували камери ситуативного центру. Вони стежать за найнебезпечнішими переходами Вінниці та складними магістралями.

Саме цю ДТП поліція не фіксувала – водій і постраждала домовилися. Але те, що перехід не відповідає нормам, патрульні добре знають. Та пояснюють – більшість розміток, світлофорів і переходів узгоджували ще за нормативами 1992 року. Тепер будівельні вимоги безпеки на дорогах зовсім інші.

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Саме поліція має відстежувати потенційно небезпечні ділянки. І тоді за їхніми рекомендаціями місто повинно осучаснювати переходи.

Стеценка-Київська, вулиця Шимка, вулиця Зодчих – тут скрізь нерегульовані переходи. Вони занадто довгі. Так, найнебезпечніший і найпроблемніший на площі Героїв Майдану – майже 40 метрів, та сім смуг руху. Віктор Перлов, за два роки домігся переобладнання 25-ти складних перехресть та переходів.

У більшості міст нерегульовані переходи – норма. Усе через небажання встановлювати острівці безпеки. Фахівець з дорожнього руху Віктор Перлов каже – Вінниця в найближчі роки має повністю змінити всі переходи за сучасними нормами. Та це не убезпечить від ДТП, якщо сам пішохід та водій не будуть поважати одне одного на дорозі.

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