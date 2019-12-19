Марії Матіос – 60 років: чим відома геніальна письменниця

19 грудня своє 60-тиріччя святкує геніальна письменниця Марія Матіос – гуцулка, яка стала унікальним явищем у вітчизняній літературі.

На сторінках своїх книг вона переповідає події рідного краю, її слова гострі як лезо. Сюжети творів поглинають з першої сторінки. Бо у центрі кожного – трагічна людська доля, таврована кривавою історією України. Її твори, що завоювали десятки премій, називають найкращими за часів незалежності.

Марія Матіос народилася у мальовничому карпатському селі Розтоки. Спочатку писала вірші, і лише 2001-го випустила першу збірку новел Нація. Вона пише про те, що болить, про рідну Буковину, яку пошматувало війнами та репресіями, про вільнолюбивих гуцулів, яких жорстоко вбивали енкеведисти. Але блискуче описує не час, а долі героїв, яких безжально знищує цей час.

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Останній твір – приголомшлива історія про радянські репресії на прикладі однієї родини – здобуває премію імені Тараса Шевченка, драму друкують тисячними накладами і перекладають різними мовами. А франківські театрали наважилися поставити Солодку Дарусю на сцені.

Останні 10 років письменниця ґрунтовно досліджувала тернисту історію Буковини. І все це виклала у новій книзі Букова земля. Тисяча сторінок тексту, 550 персонажів та 225 років нашої історії включно до початку російської агресії проти України.

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