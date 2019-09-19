Mercedes-Benz та Volocopter презентували повітряне електротаксі

Mercedes-Benz спільно з компанією Volocopter презентували повітряне безпілотне таксі на основі прототипу 2X.

Апарат не потребує місця для розгону, тож зможе перевозити пасажирів у густонаселених містах.

Повітряне таксі має 18 двигунів та 9 акумуляторів. Швидкість польоту – 100 кілометрів на годину. Без підзарядки повітряне таксі може подолати до 40 кілометрів, а салон у безпілотному режимі розрахований на двох пасажирів.

Поки це лише розробка, але на новинку в Німеччині покладають великі надії. І вже впритул підійшли до створення служби повітряного таксі.

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До слова, Mercedes-Benz представив концепт свого електрокару S-Class – Vision EQS.

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