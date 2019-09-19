Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Авто

Mercedes-Benz та Volocopter презентували повітряне електротаксі

Mercedes-Benz спільно з компанією Volocopter презентували повітряне безпілотне таксі на основі прототипу 2X.

Апарат не потребує місця для розгону, тож зможе перевозити пасажирів у густонаселених містах.

Повітряне таксі має 18 двигунів та 9 акумуляторів. Швидкість польоту – 100 кілометрів на годину. Без підзарядки повітряне таксі може подолати до 40 кілометрів, а салон у безпілотному режимі розрахований на двох пасажирів.

Поки це лише розробка, але на новинку в Німеччині покладають великі надії. І вже впритул підійшли до створення служби повітряного таксі.

Дивіться: Перший електрокар Porsche Taycan: ціни та характеристики

До слова, Mercedes-Benz представив концепт свого електрокару S-Class – Vision EQS.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Електрокар Mercedes-Benz Vision EQS: характеристики та дата випуску
220 км на одному заряді: Honda е розсекретили до прем’єри
Model B? Маск натякнув на назву пікапа Tesla
Зелені номери для електрокарів – Зеленський підписав закон
В Україні зріс попит на електрокари – топ-5 популярних авто
Електрозарядки в Україні: Кабмін змінює норму для парковок з 1 липня
Китайські електробуси Skywell вироблятимуть в Україні
Названо ціну серійного електрокара Volkswagen ID.3

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка