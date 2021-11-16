Необхідно терміново ухвалити закон: Ярош пропонує відкривати вогонь по порушниках кордону

Радник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного Дмитро Ярош на тлі міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні виступив за застосування зброї щодо порушників українського кордону.

Про це екс-лідер Правого сектора написав у Facebook.

Ярош наголосив також на необхідності ухвалення закону про кримінальну відповідальність за перетин держкордону.

— На мою думку, в ситуації, що склалась, необхідно терміново ухвалити закон Про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону. Українські прикордонники, поліція, Національна гвардія повинні мати право на застосування всіх без винятку засобів вогневого та іншого ураження по порушниках. Під час війни за незалежність, геть псевдотолерантність та псевдодемократію! Хай живе Українська самостійна соборна держава, – написав він.

14 листопада очільник МВС України Денис Монастирський заявив, що у низці областей України, які межують з Білоруссю, можуть запровадити надзвичайний стан, якщо ситуація на кордоні загостриться.

Раніше під час робочого візиту у Волинську область Монастирський розповів, що кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.

Міністр зауважив, що для комплексного вирішення проблеми є лише один вихід – будівництво надійного сучасного інтелектуального кордону.

2 листопада Дмитра Яроша призначили радником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Фото: Дмитро Ярош

Джерело: Дмитро Ярош