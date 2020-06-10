Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Міцні та дешеві. Інженер із Миколаєва створює каяки за космічними технологіями

Космічні технології для спортсменів і туристів. Миколаївський підприємець Євген Кулєшов виробляє каяки зі склопластику. Технологія композиту не нова, за нею виготовляють літаки. Але у спортивному веслуванні на швидкість потрібна точність до міліметрів і грамів.

За три роки інженер зробив для українських спортсменів понад сотню човнів і відпрацював свою модель каяка. Технологія ідеального склопластику – тепер його власний секрет.

На каяках Євгена Кулєшова тренуються спортсмени у веслувальному центрі Дніпра. А тестувати човен на воді можуть усі охочі.

Читайте: Каяки і рафтинг: де покататись і ціна

Каякінг в Україні дуже популярний. Тож Євген сконструював та виробляє спортсменам каяк для гребного слалому, а туристам морську модель Катана.

У Миколаєві прогулянки на воді – популярний відпочинок вихідного дня.

Попит на українські човни зі склопластику зростає. Замовлення у Євгена розписані до кінця року. І не дивно: якість наближується до преміальних закордонних аналогів, а ціна вдвічі нижча.

Серед українців дедалі популярнішим видом активного відпочинку стають подорожі на каяках. Опанувати човен та техніку веслування під силу навіть тим, хто ніколи не тримав весла у руках.

Так можна зняти стрес, спалити зайві калорії і покращити роботу серцево-судинної системи. Обмежень за віком жодних. Ходити на них по воді безпечно та нескладно.

У Києві в 2019 році в будній день година оренди коштувала 100 грн,  цілий день – 400 грн. Пунктів прокату в Києві є чимало.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Відпочинок в Україні влітку 2020: куди поїхати і що подивитися
Відпочинок в Україні влітку 2020: куди поїхати і що подивитися
Стамбульське диво та повернення Ф’юрі: названо топ-10 камбеків у спорті
Стамбульське диво та повернення Ф’юрі: названо топ-10 камбеків у спорті
Спортсмена дискваліфікували на 20 років за жорстоке поводження з конем
Спортсмена дискваліфікували на 20 років за жорстоке поводження з конем
Дракони, екстрим і зоопарк: як відпочити на ВДНГ
Дракони, екстрим і зоопарк: як відпочити на ВДНГ
Українець Новіков встановив світовий рекорд з піднімання гантелі на час
Українець Новіков встановив світовий рекорд з піднімання гантелі на час
Манікюр на літо 2020: кращі ідеї
Манікюр на літо 2020: кращі ідеї
Біг, підтягування та відтискання в бронежилеті: українці у челенджі MURPH
Біг, підтягування та відтискання в бронежилеті: українці у челенджі MURPH
Коли день літнього сонцестояння в 2020 році
Коли день літнього сонцестояння в 2020 році

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка