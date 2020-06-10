Міцні та дешеві. Інженер із Миколаєва створює каяки за космічними технологіями

Космічні технології для спортсменів і туристів. Миколаївський підприємець Євген Кулєшов виробляє каяки зі склопластику. Технологія композиту не нова, за нею виготовляють літаки. Але у спортивному веслуванні на швидкість потрібна точність до міліметрів і грамів.

За три роки інженер зробив для українських спортсменів понад сотню човнів і відпрацював свою модель каяка. Технологія ідеального склопластику – тепер його власний секрет.

На каяках Євгена Кулєшова тренуються спортсмени у веслувальному центрі Дніпра. А тестувати човен на воді можуть усі охочі.

Читайте: Каяки і рафтинг: де покататись і ціна

Каякінг в Україні дуже популярний. Тож Євген сконструював та виробляє спортсменам каяк для гребного слалому, а туристам морську модель Катана.

У Миколаєві прогулянки на воді – популярний відпочинок вихідного дня.

Попит на українські човни зі склопластику зростає. Замовлення у Євгена розписані до кінця року. І не дивно: якість наближується до преміальних закордонних аналогів, а ціна вдвічі нижча.

Серед українців дедалі популярнішим видом активного відпочинку стають подорожі на каяках. Опанувати човен та техніку веслування під силу навіть тим, хто ніколи не тримав весла у руках.

Так можна зняти стрес, спалити зайві калорії і покращити роботу серцево-судинної системи. Обмежень за віком жодних. Ходити на них по воді безпечно та нескладно.

У Києві в 2019 році в будній день година оренди коштувала 100 грн, цілий день – 400 грн. Пунктів прокату в Києві є чимало.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.