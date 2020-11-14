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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Карантин вихідного дня: в Україні тривають мітинги підприємців

У Житомирській області підприємці з Овруча перекрили міжнародну трасу М-21. В акції протесту беруть участь близько 50 осіб.

У Чернівцях підприємці Калинівського ринку перекрили рух на вулиці Старожучковскій.

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На пікет вийшли близько 300 осіб, які вимагають від місцевої влади скасування карантина вихідного дня.Карантин вихідного дня: в Україні тривають мітинги підприємців

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада впродовж мінімум трьох тижнів. Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.

На вихідні клієнтів обслуговуватимуть лише автозаправка, аптеки та продуктові магазини. Заклади харчування зможуть працювати на виніс.

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