Монетизація субсидій: сума компенсацій та чи отримають українці виплати
Чи отримають українці гроші, виділені на монетизацію субсидій. Уряд пропонував провести цей процес за старою схемою. Коли компенсацію отримують комунальні компанії, а не українці на приватні рахунки.
Завдяки участі Нафтогазу, ОСББ та активістів, уряд в терміновому порядку переглядає модель перегляду виплати компенсації. Гроші мають виплачувати українцям. Тоді люди будуть вмотивовані економити.
Загалом бюджет цього року передбачив субсидії понад 55 млрд грн., з них 20 млрд люди отримають на руки.
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Процес монетизації офіційно запустили з 1 січня. Нагадаємо, це перерахунок компенсації за компослуги не постачальникам, а споживачам напряму. При цьому алгоритм нарахування допомоги не змінюється.
Уряд пропонував надавати всі субсидії за старою схемою – виконавцям послуг. Хабом мав бути Ощадбанк – зводити реєстри отримувачів та рахунки від комунальників.
Однак експерти Нафтогазу, представники ОСББ і активісти розкритикували такий підхід через складність та непрозорість. До того ж, споживач, який не отримує гроші напряму, невмотивований заощаджувати.
До слова, як діятиме монетизація субсидій.