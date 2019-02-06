Впорається навіть медсестра: у Польщі розробили унікальний діагностичний прилад

Польські дослідники спростили роботу терапевтам. Одне із складних лікарських завдань досі було встановити – страждає пацієнт від вірусного чи бактеріального захворювання.

Для точного діагнозу потрібно довго чекати на аналізи, без них легко помилитися, наприклад, при вірусній хворобі призначити антибіотики, які не допомагатимуть. Ідея винаходу спала на думку просто в кабінеті лікаря.

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Девайс простий у використанні – пацієнт кладе паличку в рот, далі її потрібно помістити в аналізатор. Усередині електроди, які перевіряють біомаркери. Через кілька хвилин комп’ютер видає діагноз.

Лікарі в усьому світі закликають обмежити використання антибіотиків – і прописувати їх лише у найнеобхідніших випадках. Інакше у збудників захворювань виникає стійкість до антибіотиків і потрібно використовувати сильніші ліки. Швидкий і правильний діагноз може цьому запобігти.

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Опубліковано Лютий, 06 в 11:29



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