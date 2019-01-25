Мозковий центр, самокати і живе спілкування: креативні німецькі офіси

У Німеччині від працівників вимагають дедалі більше креативності – тож і офіси будують відповідно. Наприклад, до основного робочого місця створюють локації, де можна працювати не за звичними схемами, а залежно від настрою.

Закриту зону називають мозковий центр. Працівник зачиняє двері і відгороджується від зовнішнього світу. Також у минуле відходить концепція, що люди мають працювати з комп’ютером сидячи за столом.

Тому в офісах розставляють зручні крісла і дивани. А хтось, навпаки, полюбляє працювати стоячи, тож, натиснувши на клавішу, можна регулювати висоту екрану.

Дивіться: Переговори в басейні, спа та барбекю: незвичайні офіси в Україні

І звісно, нікого вже не дивує працівник в офісі на самокаті. Усе це необхідно, щоб знизити рівень стресу працівників, які нині отримують значно більше завдань і мають менше часу на їх виконання. Тож правильна атмосфера в офісі захищає здоров’я людей. Цьому сприяє і використання майданчиків на свіжому повітрі.

Найголовніша концепція німецького офісу – люди мають більше спілкуватися, завдяки цьому можна нову ідею обговорити, чи порадитися. А отже, роботу виконають краще і креативніше.

До слова, як у Google і Uber: у США офіси відправляють працівників на денний сон.

Опубліковано Cічень, 25 в 17:34



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.