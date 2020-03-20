Віртуальні екскурсії музеями світу

У зв’язку з пандемією коронавірусу музеї десятків країн світу вимушено зачинились для відвідувачів.

З 12 березня в Україні запровадили карантин, щоб люди утримались від поїздок та відвідування громадських місць.

Аби не нудьгувати вдома, платформа Google Arts and Culture зробила доступними кращі зразки світового мистецтва.

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Факти ICTV публікують підбірку відомих віртуальних музеїв світу.

Берлінська картинна галерея

Берлінська картинна галерея — один з найвідоміших художніх музеїв Європи, у якому зібрано велику колекцією картин XIII—XVIII століть.

Музей заснували ще у 1830 році, а зараз він входить до списку найвідвідуваніших культурних закладів Німеччини.

Тут ви зможете ознайомитись з роботами Рембрандта, Боттічеллі, Босха та Рубенса.

Музей Ван Гога в Нідерландах

Вінсент Ван Гог – гордість та візитна картка Нідерландів, саме тому художній музей в Амстердамі було названо на честь великого митця.

Окрім полотен Ван Гога, у музеї також зберігаються роботи Пабло Пікассо та Клода Моне.

Музей Ван Гога входить у топ-40 найбільш відвідуваних музеїв світу.

Ермітаж

Російський Ермітаж у Санкт-Петербурзі — чи не найбільший художній та культурно-історичний музей у світі. Французькою ермітаж (hermitage) означає місце для усамітнення.

Доведено, що всі експозиційні зали Ермітажу неможливо оглянути за один день.

Однак онлайн-варіант спростить це завдання.

Національний музей у Кракові

Національний музей Кракова – найстаріший музей Польщі, який було засновано у другій половині ХІХ століття.

Музей має сім філій, де зберігаються сотні картин зі всього світу. Гордістю Національного музею у Кракові є полотно Леонарда да Вінчі Пані з горностаєм.

Паризька національна опера

Паризька національна опера не є повноцінним музеєм, проте велич та багатовікова розкіш вражає.

Опера була придворним театром у Франції ще з XVII століття.

Тому захопливі настінні фрески та багато позолоти на колонах – лише частинка того, чим може зацікавити Гран-опера, крім самих вистав.

Нещодавно Факти ICTV публікували перелік кращих безкоштовних освітніх ресурсів для дітей на час карантину.