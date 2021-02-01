На Донбасі 9 обстрілів за минулу добу: окупанти використовували безпілотник

За минулу добу бойовики дев’ять разів порушили мирні домовленості. Стріляли з мінометів біля Водяного, на Приазов’ї.

Збройні формування Російської Федерації також використали безпілотник для коригування вогню. Та наші армійці вчасно його знешкодили.

Режим перемир’я, тут, на передовій виглядає доволі двояко. З одного боку прицільних обстрілів та жертв й справді поменшало. З іншого – кількість, навіть не прицільних зростає. Бійці, які боронять підступи до українського Торецька, кажуть, вже й забули коли їхні позиції обстрілювали окупанти.

– На нашій ділянці спокійно, особовий склад ворога не переміщується. Техніка так само – не спостерігаємо переміщення, – розповів морський піхотинець Ананій.

Зникнення військового на Донбасі

28 січня у зоні ООС зник український військовий. У той день він чергував на одному з опорних пунктів.

За інформацією оперативного командування Схід, він перебуває на території окупантів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.