На Донбасі загинув старший солдат 72 бригади Ігор Хімічук

На Донбасі загинув боєць 72 бригади, старший солдат Ігор Хімічук, потрапивши під снайперський обстріл. Ігор із Житомирщини. На його малій батьківщині триденна жалоба.

З початку року загинули п’ятеро наших захисників.

Бойові дії у Зайцевому тривають з літа 2015-го. Окрім постійних обстрілів, тутешні прожили більше року без світла. За час війни тут почали зникати цілі вулиці. У звільненій частині Зайцевого 9 вулиць, в яких повністю зникло життя. Але попри бойові дії, там досі залишається 128 людей, які намагаються вижити.

Докладніше про те, як живе прифронтове Зайцеве – Володимир Михайлов.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на передовій ворожий снайпер вбив бійця ЗСУ.

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