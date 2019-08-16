На роботу зі своїм обідом: плюси та як правильно зібрати судок

Чимало українців відмовляються від перекусів у кафе та ресторанах і готують собі самі. Противники такого стилю харчування запевняють, що економлять.

Прихильники домашньої їжі кажуть, приготований власноруч обід – запорука вдалого дня.

Харчування у кафе та ресторанах та їжа принесена з дому – це дві різні філософії. Прихильники першої хваляться, що економлять час. Другі – гроші плюс користь для здоров’я.

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Порція каші, риби та салату у кафе коштує приблизно 80 гривень. Такий же домашній обід – удвічі дешевший. Тож за місяць можна зекономити щонайменше 1 тисячу гривень, а якщо брати на роботу не особливе меню, а просто те, що ви готуєте для сім’ї, то профіт буде значно більший.

Поза сумнівом: їжа з дому здоровіша.

Ідеальний судок виглядає так: тарілку умовно ми ділимо навпіл. В одній половині продукти рослинного походження – овочі свіжі тушковані та зелень. У другу секцію кладемо білки – яйця, м’ясо чи рослинні, наприклад, бобові. У третій секції – каші, – каже дієтолог Оксана Скиталінська.

До слова, у 2019 році експерти прогнозують в Україні дефіцит картоплі. Через аномальне літо в багатьох областях неврожай.

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