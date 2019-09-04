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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Виходять на полювання навіть вдень! На Вінниччині вовки атакують села

Два роки від вовчих зграй потерпають села на Вінниччині. Там хижаки виходять на полювання навіть серед білого дня.

Наприкінці літа здобиччю стали 11 кіз із приватного господарства. Люди просять владу та мисливців допомогти, але єгері запевняють, що без спеціального дозволу лісгоспу вони не мають права відстрілювати сіроманців.

Взимку, коли голодні зграї вперше напали на свійську худобу, приїхали мисливці, влаштували облаву і вбили 8 вовків.

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Тим часом у зграях підростають вовченята. Люди помічають щонайменше дві родини сіроманців, які добре знають дорогу до села. Районна влада сюди не навідується. Люди у відчаї і бояться виходити з дому, бо вовчих родин поблизу сіл стає дедалі більше.

Людям, які втратили найбільше кіз, збитків ніхто не компенсує. Йти на вовків мисливці збираються лише у листопаді, коли буде безкоштовний дозвіл на полювання.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Донеччині вовк напав на людей.

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