Олег Сенцов розповів про одруження і новий фільм Носоріг

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV український режисер, активіст і колишній політв’язень Росії Олег Сенцов розповів про зйомки свого останнього фільму Носоріг, а також про події в особистому житті.

Український режисер розповів, що готується до 78-го Венеційського кінофестивалю. який відбудеться в Італії з 1 по 11 вересня. три українських фільми попали до конкурсної програми, серед яких і стрічка Носоріг Олега Сенцова.

Режисер розповів, що наразі готує майстер свого фільму – остання копія, яку покажуть на фестивалі.

Робота над кримінальною драмою Носоріг почалася ще у 2012 році, але зупинилася через арешт Сенцова російськими спецслужбами у 2014 році та його ув’язнення. У 2019 році, після звільнення режисера, робота над проектом відновилася.

Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу.

Носоріг створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.

Для зйомок режисер обрав Кривий Ріг. Сюжет заснований на реальних подіях, а прототип головного героя – товариш Сенцова із Криму, який виїхав з півострова, не прийнявши анексію.

– Це моє перше повноцінно зняте кіно. В мене є нормальна група, нормальний бюджет, – розповів Сенцов.

Також Сенцов розповів, чому він не знімає фільми на політичну тему.

– Все життя моє – суцільна політична драма. Я вже ситий. Знімати про це кон’юнктурне кіно я не можу. Особисто для мене – тце гостра і болюча тема. Поки я про це знімати не буду, – поділився режисер.

В мене є кохана дівчина, з якою я збираюся одружуватися

Сенцов поділився новинами особистого життя, як сумними, так і радісними. По-перше, він збирається одружуватися. Направду, ім’я дівчини він поки не озвучив, але сказав, що вона не з кінокола.

По-друге, режисер розповів про складні стосунки із мамою його молодшої доньки Емми. Наразі він не може бачитися із дитиною, тому що йому висувають багато умов, через які це поки неможливо.

Детальніше про особисте і творче життя режисера дивіться у Фактах ICTV.

Фото: Олег Сенцов