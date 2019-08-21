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На Волині конфлікт селян і комунального підприємства через видобуток бурштину

На Волині конфлікт селян і комунального підприємства, яке планує видобувати бурштин. Жителі Галузії сьогодні на світанку перекрили рух техніки, яка мала зробити там геологічну розвідку – аби знайти поклади сонячного каміння. Селяни проти – адже бояться щоб такі масштабні роботи не знищили природу та не осушили навколишні водойми. Бо досі їм ніхто не пояснив, що саме і яким чином вони там робитимуть.

Сталася навіть сутичка між місцевими та приватною охороною, яка супроводжувала спецмашини. Тим часом представники підприємства переконують – на руках мають усі необхідні дозволи та звернулися із заявою до поліції. Люди ж збираються до суду. Щойно селяни дізналися про видобуток – кинулися зупиняти машини. Два мікроавтобуси приватної охорони вирішили прориватися.

У натовпі виникла сутичка, у хід пішли кулаки. Селяни показують синці, дісталося і охоронцям. Довелося викликати навіть швидку – деяким селянам  під час сутички стало зле.

Це техніка обласного комунального підприємства, яке планує в цьому селі на восьми гектарах видобувати бурштин. Та спочатку за законом робитимуть геологічну розвідку, тож і привезли сюди спецмашини.

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Та люди проти, аби важка техніка видобувала бурштин на території їхнього села.

Про великі поклади бурштину в Маневицькому районі дізналися кілька років тому. Тоді в ці ліси з’їхалися тисячі нелегальних копачів із різних областей. Знищили десятки гектарів земель.

Тоді спільними зусиллями силовиків та активістів – їх вдалося вигнати, а масштабний нелегальний видобуток бурштину зупинити. Влада пообіцяла врегулювати питання – аби місцеве населення могло законно працювати, але тепер селяни в розпачі – кажуть, залишилися ні з чим.

Комунальне підприємство заручилося підтримкою голови громади – адже йому  пообіцяли 25% від прибутку, коли почнуть видобувати бурштин. Пропонували навіть 20 робочих місць із високою зарплатою. Та люди не вірять. Зустрітися з журналістами керівник громади відмовився, у конфлікт не втрутився. Місцеві ж категоричні – техніку в село не пустять і збираються до суду – аби оскаржити рішення сесії про передачу ділянки комунальному підприємству.

До слова, бурштинове беззаконня на Рівненщині: знищено 200 гектарів лісу.

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