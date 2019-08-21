На Волыни конфликт селян и коммунального предприятия из-за добычи янтаря

На Волыни конфликт селян и коммунального предприятия, которое планирует добывать янтарь. Жители Галузии сегодня на рассвете перекрыли движение техники, которая должна сделать там геологическую разведку – чтобы найти залежи солнечного камня. Селяни против – ведь боятся чтобы такие масштабные работы не уничтожили природу, и не осушили окружающие водоемы. Ибо до сих пор им никто не объяснил, что именно и каким образом они там будут делать.

Произошла даже потасовка между местными и частной охраной, которая сопровождала спецмашины. Между тем представители предприятия уверяют – на руках есть все необходимые разрешения и обратились с заявлением в полицию. Люди же собираются в суд. Только крестьяне узнали про добывание – бросились останавливать машины. Два микроавтобуса частной охраны решили прорываться.

В толпе возникла потасовка, в ход пошли кулаки. Крестьяне показывают синяки, досталось и охранникам. Пришлось вызвать даже скорую – некоторым крестьянам во время схватки стало плохо.

Это техника областного коммунального предприятия, которое планирует в этом селе на восьми гектарах добывать янтарь. Но сначала по закону будут делать геологическую разведку, поэтому и привезли сюда спецмашины.

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Но люди против чтобы тяжелая техника добывала янтарь на территории их села.

Про большие залежи янтаря в Маневичском районе узнали несколько лет назад. Тогда в эти леса съехались тысячи нелегальных копателей из разных областей. Уничтожили десятки гектаров земель.

Тогда совместными усилиями силовиков и активистов – их удалось выгнать, а масштабную нелегальную добычу янтаря остановить. Власти пообещали урегулировать вопрос – чтобы местное население могло законно работать, но теперь крестьяне в отчаянии – говорят, остались ни с чем.

Коммунальное предприятие заручилось поддержкой главы общины – ведь ему пообещали 25% от прибыли, когда начнут добывать янтарь. Предлагали даже 20 рабочих мест с высокой зарплатой. Но люди не верят. Встретиться с журналистами руководитель общины отказался, в конфликт не вмешался. Местные же категоричны – технику в село не пустят и собираются в суд – чтобы обжаловать решение сессии о передаче участка коммунальному предприятию.

К слову, янтарный беспредел на Ровенщине: уничтожено 200 гектаров леса.

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