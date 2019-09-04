Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

На Закарпатті прикордонники зі стріляниною затримали 24 нелегалів

На Закарпатті прикордонники зі стріляниною затримали 24 нелегалів. У лісі за допомогою трьох провідників група іноземців намагалася перейти кордон зі Словаччиною.

Коли зрозуміли, що їх викрили, почали тікати й чинити опір. Прикордонникам довелося застосувати зброю.

Читайте: Прикордонники стріляли, щоб зупинити позашляховик на кордоні з Румунією

Провідники втекли. Їх тепер розшукує поліція. А затриманих порушників кордону – громадян Бангладешу, В’єтнаму, Шрі-Ланки та Афганістану – доправили у пункт тимчасового тримання у місті Чоп.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як вінницькі прикордонники затримали американця, якого розшукував Інтерпол.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Арешт Богатирьової: чому екс-міністр повернулася в Україну через 5 років
Закарпаття потопає у смітті: вздовж доріг і річок гори непотребу
Україна вийшла на друге місце по авіаперевезенням у Східній Європі
На Закарпатті Skoda зіткнулась з рейсовим автобусом – десять постраждалих
Росіяни скинули на Сумщину 10 комплектів рятувальних парашутів
На Закарпатті мати впустила немовля в каструлю з бульйоном
Прикордонники стріляли, щоб зупинити позашляховик на кордоні з Румунією
З пострілами та погонею: на Харківщині затримали контрабандистів

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка