На Закарпатті прикордонники зі стріляниною затримали 24 нелегалів

На Закарпатті прикордонники зі стріляниною затримали 24 нелегалів. У лісі за допомогою трьох провідників група іноземців намагалася перейти кордон зі Словаччиною.

Коли зрозуміли, що їх викрили, почали тікати й чинити опір. Прикордонникам довелося застосувати зброю.

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Провідники втекли. Їх тепер розшукує поліція. А затриманих порушників кордону – громадян Бангладешу, В’єтнаму, Шрі-Ланки та Афганістану – доправили у пункт тимчасового тримання у місті Чоп.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як вінницькі прикордонники затримали американця, якого розшукував Інтерпол.

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