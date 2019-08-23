У Вінницькій області, на кордоні з Молдовою, українські прикордонники затримали громадянина США, оголошеного у міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

29-річний громадянин США затриманий під час проходження контролю на українсько-молдовському кордоні у пункті пропуску Могилів-Подільський – Отач.

Під час перевірки документів прикордонники встановили, що чоловік розшукується владою США за обвинуваченнями у розбої та вбивстві.

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Наразі затриманий перебуває під вартою, вирішується питання про його екстрадицію.

Нагадаємо, трьох громадян України засудили у Польщі за контрабанду 237 кг наркотиків з Євросоюзу до Росії.

Джерело: Держприкордонслужба