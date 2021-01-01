У новорічну ніч на Закарпатті потонув 24-річний хлопець

На Закарпатті у Іршавському районі у річці Лисичанка під час новорічної ночі потонув 24-річний хлопець.

У ніч з 31 грудня на 1 січня юнак йшов додому зі своєю дівчиною. Пара переходила річку через місток і чоловік ненароком послизнувся й впав у воду.

Дівчина повідомила про нещасний випадок о 00.01 1 січня. А о 10.05 місцеві жителі знайшли загиблого парубка між селами Кушниця та Лисичово.

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Послизнувся і впав у воду: на Закарпатті в новорічну ніч потонув юнак / 4 фотографии

Рятувальники передали тіло правоохоронцям. Обставини загибелі людини з’ясовують.

У Запорізькій області чоловік вбив свою 61-річну мачуху у новорічну ніч. Він до смерті забив її руками та ногами, а потім зізнався у скоєному поліції.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном до 15 років за ст. ККУ – умисне вбивство.

Фото: ДСНС