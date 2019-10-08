На Закарпатті вирощують елітні гриби шиїтаке: ціна та користь

У селі Концово біля Ужгорода вирощують азіатські гриби. Вони смачні, делікатесні, екологічно чисті і цілющі. На батьківщині у країнах Азії вони ростуть у природі на мертвій деревині. На Закарпатті їх вирощують у штучних умовах. Це вигідний бізнес-проект, кажуть на грибофермі. Щомісяця тут планують збирати понад 200 тонн цих незвичних грибів.

На батьківщині їх називають імператорськими, в Азії ці гриби особливо цінують за смак. Гриб дуже примхливий і вимагає стерильного приміщення, правильного освітлення, температури і вологості.

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Від приготування субстрату до вже готового гриба минає 5 місяців. Урожай збирають щодня, за місяць виростає понад 200 тонн якісних грибів.

Шиїтаке – бізнес вигідний, кажуть на грибофермі. Хоча витрати й окуповуються лише через 10 років. Частину грошей вклали іноземні інвестори.

Також шиїтаке – цілющий гриб, він активний імуномодулятор. Гриб відновлює склад крові і очищує організм від холестерину. Містить амінокислоти і вітаміни групи В, що продовжують молодість, знижують рівень глюкози, тому корисний для діабетиків. А ще – уповільнює ріст ракових клітин.

Делікатесний азіатський гриб схожий на наші печериці. Та на смак солодкуватий, з перчинкою. Готувати його просто, хоча можна їсти і сирим.

У меню ужгородських ресторанів уже є страви із шиїтаке. Продають їх у супермаркетах по 190 грн за кілограм. На фермі гриби ще й сушать, закарпатці планують корисними шиїтаке нагодувати ще й гурманів у Європі.

Нагадаємо, на Закарпатті у селі Велика Добронь у розпалі сезон приготування паприки.

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