Лайбик, стружлі та розваги. У Ворочово на Закарпатті розпочався лемківський фестиваль

У закарпатських лемків фестиваль культури, у селі Ворочово напередодні запалили Лемківську ватру. Ця етнографічна група українського народу живе у Карпатах споконвіку, вони не зазнали переселення і масової депортації. Тому найкраще зберегли тут, у закарпатських горах, свої традиції і культуру.

Справжнього лемка видно одразу – у чоловіка обов’язково має бути капелюх. У жінки – мереживна сукня, лайбик та катран – тобто безрукавка з фартухом. Усе вишиване, переважно гладдю. Кольори ніжні, орнаменти – рослинні.

Читайте: Земан пообіцяв русинам Закарпаття поговорити з Зеленським про “автономію”

Окремої уваги варта лемківська кухня. Це проста, але ситна і здорова їжа.

Святкова страва – грудка. Це зварені на молоці яйця з цукром. А ще – капусташка. Це юшка з дині і сметани. На десерт – стружлі. Їх готують із дріжджового тіста із різними начинками. Найчастіше печуть їх з яблуками або маком. Та найпопулярнішою лемківською стравою є трені – галушки з салом та цибулею.

Подивитися на вишивку та скуштувати лемківських смаколиків їдуть на фестиваль гості та нащадки карпатських лемків.

Закарпатські лемки прокидаються і засинають із молитвою, спілкуються між собою говіркою. Запевняють, що вона не зникне, бо передається від матері до дитини. Традиційно у лемків їхня ватра – символ єднання у рідних звичаях і культурі.

Нагадаємо, СБУ почала справу через газету з картою Закарпаття у складі Угорщини.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.