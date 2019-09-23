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Добронська паприка. Як виготовляють брендові спеції на Закарпатті

На Закарпатті у селі Велика Добронь у розпалі сезон приготування паприки. Цю духмяну і корисну приправу роблять тут із дозрілого червоного перцю – солодкого і гіркого. Вирощують його селяни гектарами, перець росте майже на кожному городі. Його збирають і сушать на сонці, будинки в селі обвішані мішками з червоним перцем, мов гірляндами.

Червоний перець спеціального сорту називають добронським, як село. Він солодкий на смак, дуже м’ясистий і якнайкраще підходить для виготовлення запашної приправи – паприки. Цьогорічний урожай менший ніж торік, завадила літня спека. Але перець ще ароматніший і якісніший.

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Перець – доволі примхливий, кажуть селяни. Роботи з ним багато, майже цілий рік. Та вирощують його у Великій Доброні масово, десятиліттями. Цим яскравим овочем тут засаджені гектари землі.

Добронська паприка вже стала справжнім брендом. Вона додає їжі пікантного смаку, яскравого кольору і аромату. Гіркий перець росте як і звичайний. Не відрізняється від нього ні за кольором, ні за формою. Найменший – найгостріший, його додають до угорських страв.

Із 10 кг сирого перцю селяни мають 1 кг сухого, стільки ж отримують і паприки. За один сезон у селі виготовляють майже 200 тонн ароматної спеції. Продають її по ціні 120 грн за кг на базарах, при дорозі та навіть за кордон.

Нагадаємо, картопля почала дешевшати. Імпорт з Білорусі збив вартість в Україні.

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