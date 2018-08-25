На Закарпатті закривають поштові відділення – люди без пенсій і роботи

На Закарпатті в селах закривають поштові відділення через брак працівників. Колишні звільнилися через низьку зарплату. Нових Укрпошта не знайшла.

В Ужгородському районі селян за графіком мало б обслуговувати пересувне мобільне відділення, та його в селах не бачать тижнями.

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На пошті селяни купували газети й журнали, сплачували за комунальні послуги та відправляли посилки. Найголовніше – вчасно отримували пенсії та соціальні виплати. Тепер на свої гроші змушені чекати по кілька тижнів.

До слова, у Харкові скандал з будівництвом пандуса. Сусіди зацькували паралімпійську чемпіонку за те, що вона хотіла самостійно виходити з власного будинку.

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