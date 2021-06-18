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Валентина Летяк |

Найкраще дослідницьке відео: оголошено переможця унікального конкурсу

У Дніпропетровській області оголосили результати унікального конкурсу на найкраще дослідницьке відео, у якому школярі перевіряли, як працює те чи інше фізичне явище.

Його організаторами виступили промислова компанія Інтерпайп, яка багато років підтримує обдарованих дітей, які хотіли би пов’язати своє майбутнє з технічними та природничими науками, та Дніпровська академія неперервної освіти.

Сотні учасників конкурсу довели, що фізика може бути цікавою для дітей будь-якого віку.

Він проводився упродовж всієї весни. Причому школярі могли підготувати фізичні експерименти як самостійно, так і з друзями або разом із вчителем.

Команда Дніпровської школи №129 готувала дослід разом із викладачем і перемогла. У своєму ролику вони досліджували властивості мінералів.

Юні фізики виграли нове обладнання для шкільної лабораторії.

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Загалом у конкурсі взяли участь майже 300 обдарованих дітей із великих промислових міст і навіть маленьких сіл. Призерами стали 18 команд. Всі юні винахідники отримали сертифікати на техніку. Експерти кажуть, що рівень робіт – надзвичайно високий.

Наприкінці 2020 року школярі із Дніпра представили розумну маску, яку розробили, щоб полегшити роботу медикам в умовах пандемії.

Без підзарядки працювати прилад може добу. Приблизна вартість винаходу – 500 грн.

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