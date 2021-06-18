Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Лучше исследовательское видео: объявлен победитель уникального конкурса

В Днепропетровской области объявили результаты уникального конкурса на лучшее исследовательское видео, в котором школьники проверяли, как работает то или иное физическое явление.

Его организаторами выступили промышленная компания Интерпайп, которая много лет поддерживает одаренных детей, которые хотели бы связать свое будущее с техническими и естественными науками, и Днепровская академия непрерывного образования.

Сотни участников конкурса доказали, что физика может быть интересной для детей любого возраста.

Он проводился в течение всей весны. Причем школьники могли подготовить физические эксперименты как самостоятельно, так и с друзьями или вместе с учителем.

Команда Днепровской школы №129 готовила опыт вместе с преподавателем и победила. В своем ролике они исследовали свойства минералов.

Юные физики выиграли новое оборудование для школьной лаборатории.

Читайте
Бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук признан почетным гражданином Днепра

В целом в конкурсе приняли участие почти 300 одаренных детей из крупных промышленных городов и маленьких сел. Призерами стали 18 команд. Все юные изобретатели получили сертификаты на технику. Эксперты говорят, что уровень работ — чрезвычайно высок.

В конце 2020 года школьники из Днепра представили умную маску, которую разработали, чтобы облегчить работу медикам в условиях пандемии.

Без подзарядки работать прибор может сутки. Приблизительная стоимость изобретения — 500 грн.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

С оккупированного Донбасса не выпускают 60 тыс. абитуриентов: открыто производство
С оккупированного Донбасса не выпускают 60 тыс. абитуриентов: открыто производство
Хочу, чтобы появлялось больше известных звезд науки: Зеленская на конкурсе Наука — это она
Хочу, чтобы появлялось больше известных звезд науки: Зеленская на конкурсе Наука — это она
Чудом избежали взрыва: в Жмеринке школьники срезали трубу для кислорода Covid-больным
Чудом избежали взрыва: в Жмеринке школьники срезали трубу для кислорода Covid-больным
Учились в одной школе: в Черкассах восьмиклассница совершила самоубийство вслед за другом
Учились в одной школе: в Черкассах восьмиклассница совершила самоубийство вслед за другом
Зеленский считает Днепропетровщину примером для других областей
Зеленский считает Днепропетровщину примером для других областей
Сорвал скальп: в Днепре мужчина забил до смерти экс-возлюбленную на глазах у детей
Сорвал скальп: в Днепре мужчина забил до смерти экс-возлюбленную на глазах у детей
100% поражения легких: в Днепропетровской области мужчина преодолел Covid-19
100% поражения легких: в Днепропетровской области мужчина преодолел Covid-19
Не вернулся с детской площадки: в Покрове из канализации достали мертвым 8-летнего мальчика
Не вернулся с детской площадки: в Покрове из канализации достали мертвым 8-летнего мальчика
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка