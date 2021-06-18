Лучше исследовательское видео: объявлен победитель уникального конкурса

В Днепропетровской области объявили результаты уникального конкурса на лучшее исследовательское видео, в котором школьники проверяли, как работает то или иное физическое явление.

Его организаторами выступили промышленная компания Интерпайп, которая много лет поддерживает одаренных детей, которые хотели бы связать свое будущее с техническими и естественными науками, и Днепровская академия непрерывного образования.

Сотни участников конкурса доказали, что физика может быть интересной для детей любого возраста.

Он проводился в течение всей весны. Причем школьники могли подготовить физические эксперименты как самостоятельно, так и с друзьями или вместе с учителем.

Команда Днепровской школы №129 готовила опыт вместе с преподавателем и победила. В своем ролике они исследовали свойства минералов.

Юные физики выиграли новое оборудование для школьной лаборатории.

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В целом в конкурсе приняли участие почти 300 одаренных детей из крупных промышленных городов и маленьких сел. Призерами стали 18 команд. Все юные изобретатели получили сертификаты на технику. Эксперты говорят, что уровень работ — чрезвычайно высок.

В конце 2020 года школьники из Днепра представили умную маску, которую разработали, чтобы облегчить работу медикам в условиях пандемии.

Без подзарядки работать прибор может сутки. Приблизительная стоимость изобретения — 500 грн.

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