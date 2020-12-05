Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Техніка

Винахід школярів із Дніпра: діти розробили маску, що розпізнаватиме симптоми Covid-19

Школярі із Дніпра розробили розумну маску, яка в умовах пандемії може значно полегшити роботу медикам. Аби виміряти температуру тіла, частоту дихання та насичення киснем крові знадобиться лише півхвилини. А всі дані автоматично надійдуть до смартфону завдяки спеціально розробленому додатку. Приблизну вартість маски вираховують у 500 грн.

Без підзарядки працювати прилад може добу. Втім винахідники кажуть, що проект потребує доопрацювання. Насамперед потрібно адаптувати структуру датчиків та покращити зовнішній вигляд.

Своїм прикладом дніпровські школярі хочуть надихнути якомога більше молоді приєднатися до нині перспективного напрямку STEM освіти.

Дивіться: Лікування Covid-19: в Україні критично не вистачає кисневих концентраторів

Вже в березні  дніпровські школярі представлятимуть Україну на всесвітніх змаганнях з робототехніки – FIRST Robotics Competition. А зараз команда винахідників готується до будівельного сезону і чекає завдання від організаторів. Після випробувань судді обиратимуть переможців регіонального етапу змагань.

Спонсором команди юних винахідників стала українська промислова компанія Інтерпайп.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок суботи, 5 грудня, в Україні зафіксували понад 800 тис. випадків коронавірусу. За останню добу виявили ще 13 825 інфікованих Covid-19. Загалом за добу було здійснено 67 533 тестування.

Теги: , ,

По темі

Вакцинація в РФ та скасування карантину вихідного дня: головне про коронавірус 5 грудня
Вакцинація в РФ та скасування карантину вихідного дня: головне про коронавірус 5 грудня
Геращенко закликав МОЗ ввести відповідальність за сфальсифіковані вакцини
Геращенко закликав МОЗ ввести відповідальність за сфальсифіковані вакцини
1 541 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві
1 541 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві
Україна в десятці країн Європи за рівнем зараження: коронавірус у світі 5 грудня
Україна в десятці країн Європи за рівнем зараження: коронавірус у світі 5 грудня
В Україні понад 800 тис. випадків коронавірусу, 13 825 за добу
В Україні понад 800 тис. випадків коронавірусу, 13 825 за добу
У яких країн Україна купуватиме вакцину проти Covid-19
У яких країн Україна купуватиме вакцину проти Covid-19
У Чехії створили папір, який може знищувати Covid-19 за 30 хв
У Чехії створили папір, який може знищувати Covid-19 за 30 хв
Кого першого вакцинуватимуть проти коронавірусу в Україні
Кого першого вакцинуватимуть проти коронавірусу в Україні
Вгору Вгору