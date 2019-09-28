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Навчання закордоном: як здобути освіту та стати успішним в Україні

Для українців відкриті двері кращих західних університетів і шкіл. Наші співвітчизники обирають виші Америки і Європи за інші підходи у навчанні, де пріоритет – практичні навички. Там відсутнє зубріння конспектів та книжок, студентів же вчать критично мислити.

Про особливості навчання у Києві розповідали представники півсотні престижних університетів на форумі Освіта закордоном і професії майбутнього. Найбільше українців цікавлять комп’ютерні технології, бізнес освіта та готельно-ресторанна справа.

Читайте: Освіта у Великій Британії: вартість навчання та особливості

У підприємництві готельного бізнесу найкращі швейцарці, у тамтешніх школах, а також кулінарних академіях вчаться студенти 120 національностей, зокрема й українці. Практика під час цього навчання – головне.

Досвід показує, що українці часто обирають іноземну освіту не як крок до імміграції, а щоб застосувати знання в Україні і будувати вдома успішну кар’єру.

Нагадаємо, українець став найкращим випускником Королівської академії Великої Британії.

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