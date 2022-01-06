У міністерстві закордонних справ (МЗС) Білорусі заявили, що стурбовані події в Білорусі, зокрема тим, що люди нібито захопили арсенали зі зброєю.

– Внаслідок їхніх насильницьких дій гинуть люди, зростає кількість постраждалих та поранених, – йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві наголошують, що існує нібито чітка координація дій протестувальників та організована протидія мітингувальникам силовикам.

– Фактично йдеться про спробу насильницького перевороту та зміни влади в Казахстані. Цілком підтримуємо зусилля керівництва Казахстану щодо припинення заворушень та мародерства, відновлення нормальної життєдіяльності країни, — зазначили у МЗС Білорусі.

Білоруські дипломати заявили, що країна готова надати допомогу Казахстану в рамках рішення ради ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку) та надіслати військовослужбовців Білорусі зі складу миротворчих сил ОДКБ.

Ситуація в Казахстані

Протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року. Причиною стало здорожчення скрапленого газу удвічі – із 60 до 120 тенге за літр. Згодом мітингувальники почали вимагати відставки уряду.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд.

5 січня в Алмати та Мангістауській області почав діяти режим надзвичайного стану. Згодом режим надзвичайного стану ввели і в столиці Казахстану Нур-Султані.

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Росія вже відправила військових до Казахстану у складі сил ОДКБ.

Джерело: МЗС Білорусі

Фото: сайт президента Казахстанау