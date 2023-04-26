Українська співачка KOLA в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про зустріч із росіянами в умовах війни. У розмові з ведучою Яною Брензей артистка заявила, що відчувала панічні атаки через росіян.

– Я хочу, щоб між нами виросла стіна якомога швидше, щоб їх ніхто не бачив. Мене аж трясе – я багато подорожую і даю концерти за кордоном. Одного разу я летіла, і біля мене сиділи батько з сином і російською мовою розмовляли. У мене була панічна атака шість разів. Я вже і виходила подихати повітрям свіжим, і не розуміла, як їх заткнути. І навушники одягала, і фільми дивилася, щоб їх не чути, – заявила KOLA.

Проте артистка вирішила не мовчати, і діалог із чоловіком відбувся.

– Ми прилітаємо, і я йому кажу, що це був найважчий політ у моєму житті. Потім я додала, що їх ненавидить увесь світ і вважає терористами. Ця травма – вона обґрунтована. Іноді я думаю, що не варто так вихлюпувати негатив, але інакше просто не можу, – додала Kola.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV KOLA розповіла, як змінилася українська культура та музика. Артистка вважає, що зараз важливий не статус артиста, а щирість пісні та її виконання.

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