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Не вистачає медиків і кисню: на Прикарпатті розгортають мобільний Covid-шпиталь

В Івано-Франківській області катастрофічно не вистачає не тільки ліжок, а й лікарень для хворих на коронавірус.

На нараді з надзвичайних ситуацій за участі головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, йшла мова про розгортання першого в Україні мобільного шпиталю на 600 місць.

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Проте, навіть за умови створення додаткових місць, в області катастрофічно не вистачає медичного персоналу та кисню для новостворених ліжок.

Шпиталь на 250 додаткових місць обіцяють створити на базі Богородчанської лікарні, там вже звільнили гінекологічне відділення, наразі хворих терміново виписують із неврології.

Про те, що в лікарні буде коронавірусний шпиталь повідомили напередодні, до цього тут було виділено 80 ліжок для хворих на Covid-19 і лише шість реанімаційних місць на чотири поверхи.

Медичний директор Оксана Зінич каже, що інспекція просто поставила перед фактом, не зважаючи на те, що в лікарні немає кисневої станції та нікуди переводити важкохворих.

– Четверо чи п’ятеро хворих з інсультом щойно поступили. Будемо домовлятися з центральною міською лікарнею на переведення їх туди, всіх решта випишемо додому на амбулаторне спостереження і лікування, – каже Оксана Зінчич.

18 лютого на Прикарпатті черговий антирекорд за кількістю хворих, майже 800 нових випадків Covid-19. Госпіталізують кожної доби вчетверо більше ніж минулого місяця.

Через критичну ситуацію в області, хворих з Івано-Франківщини транспортують до лікарень Львова та Львівської області.

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